Green Book - Tra il pianista nero e l'autista rude vince l'amicizia

Due uomini in macchina: tasti neri e tasti bianchi, un mucchio di chilometri, pollo fritto a volontà e qualche cazzotto, mai dato invano. Sulla strada – lunga ed impervia - della diversità e dell'intolleranza, la storia di un'imprevedibile amicizia capace di andare oltre le differenze sociali, la razza, i pregiudizi. Perché nella scoperta dell'altro, sta anche quella dei propri limiti, delle proprie debolezze. E' un film umanista, divertente, sentimentale, «Green book»: e più di tutto, una lezione di dignità nell'America che i Kennedy cercarono di cambiare ma che poi – si sa - non è cambiata così tanto.

Film super classico, ultra tadizionale, di quelli che gli americani ci vanno a nozze (dopo il Golden Globe per la migliore commedia dell'anno, prova a essere il terzo incomodo tra i due litiganti «Roma» e «La favorita» nella corsa all'Oscar), «Green book» è road movie di caratteri, tutto giocato sul dualismo un po' scontato ma efficace tra i due, antitetici, protagonisti: il bianco grezzo, razzista, proletario e pratico e il nero colto, raffinato, elitario e solo.

Al secolo, il fenomenale pianista afroamericano Don Shirley e il suo autista italoamericano dalla fame inestinguibile Tony Vallelunga. Che ha il compito di portare – e scortare – il primo nel profondo Sud del '62, dove i ricchi bianchi applaudono al talento del geniale musicista di colore ma non gli permettono di usare il loro stesso bagno...

Ispirato a una storia vera (quella del padre di uno degli sceneggiatori), ritmato nei dialoghi e nei sapori, nell'evoluzione di un confronto e di una (reciproca) consapevolezza, il film di Peter Farrelly (sì, è quello di «Tutti pazzi per Mary») stenta a sposare una visione realmente originale (il riferimento principale è ovviamente «A spasso con Daisy») ritagliandosi una prevedibile comfort zone che però trova il suo perché grazie alle prove di Mahershala Ali (ora in tv in «True detective») e, soprattutto, di un formidabile Viggo Mortensen che, ingrassato oltre 20 chili per il ruolo, firma un'interpretazione di fisica e vorace intensità.