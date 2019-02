Ride - Oltre il lutto, il senso di chi resta

Si intitola «Ride», eppure è un film che parla di un lutto. Del dolore che si dovrebbe provare davanti ad una morte inaspettata e che, per qualche incomprensibile ragione, non si riesce a provare.

Valerio Mastandrea, nel suo esordio da regista (in cui è anche sceneggiatore, ma non interprete), sceglie il difficile tema della morte sul lavoro e descrive la difficoltà ad entrare in contatto con le emozioni nel momento in cui quello che succede è condizionato dall’intrusione delle istituzioni. «Ride» è ambientato alla vigilia di un funerale pubblico e racconta di una donna, con un figlio di 10 anni, che ha perso il marito in un incidente sul lavoro e che non riesce a piangere. Attorno a lei si snodano anche le vicende del figlio, del fratello e del padre dell’uomo. Mastandrea si misura con una sfida interessante, rappresentare i diversi modi di essere inadeguati di fronte al dolore. Si trova così a descrivere il paradosso di una vedova da consolare che si ritrova a consolare gli altri o di un figlio che si prepara ad una possibile intervista, scegliendo di focalizzarsi sugli elementi di ironia all’interno di un dramma. Ha il difetto di unire troppi registi e di non riuscire ad argomentarli fino in fondo. Ha tuttavia il pregio di affrontare con coraggio un tema spinoso, raccontare una tragedia che si traduce in una ritualità di Stato, dove i funerali pubblici diventano l’unico risarcimento ad una morte non dovuta