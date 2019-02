10 giorni senza mamma

Quando la mamma va in vacanza è una tragedia. Soprattutto per un uomo che per la prima volta si ritrova a gestire le chat whatsapp delle mamme dell’asilo, il primo ciclo (e il primo fidanzato in fuga) della figlia adolescente ed un apocalittico family day aziendale. In un remake di un film argentino del 2017 («Mamá se fue de viaje»), il regista Genovesi trascina De Luigi in un incubo ad occhi aperti, a mezza via tra un Fantozzi medio-borghese ed un mammo contemporaneo.

Carlo è un marito assente e totalmente dedito al lavoro: dei tre figli (dai 13 ai 2 anni) si occupa a tempo pieno la moglie. Finché lei non decide di fare un viaggio a Cuba di 10 giorni…Tratta della difficoltà a coniugare lavoro e famiglia, ma declinata al maschile, in una tragicommedia dai toni surreali. Un plauso va a tutti gli attori (compresi i 3 ragazzi), capitanati da un De Luigi vessato sul lavoro e in casa. In una società sempre più in crisi nel suo assetto tradizionale, questo è un film che cavalca con umorismo l’onda dell’intercambiabilità dei ruoli