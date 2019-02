Eros Puglielli è meglio dei film che dirige. La sua abilità tecnica non si discute. E tenta (lo aveva già fatto con il thriller argentiano «Occhi di cristallo») di firmare opere «internazionali».

«Copperman» è il terzo film «made in Italy» di supereroi dopo «Il ragazzo invisibile» (e sequel) e «Lo chiamavano Jeeg Robot».

Più affetti che effetti: la via italiana al cinecomic è, a suo modo, obbligata. Il protagonista è un ragazzo autistico che indossa un’armatura di rame e si schiera con i «buoni».

Padri che non ci sono o che sarebbe meglio che non ci fossero, figli e figlie che non sanno/vogliono crescere o vivono schiacciate dai sensi di colpa: tra esplorazione della «diversità» in chiave sensibile e immersione nel mondo (da salvare) dei sentimenti, certi tratti del personaggio di Argentero (e certi personaggi di contorno) sono troppo marcati per non mettere a repentaglio la credulità dello spettatore. «Copperman» non lascia indifferenti, ma non convince nemmeno del tutto. Comunque osa, provando a percorrere con coraggio strade nuove.