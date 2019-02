Il titolo è quello di un classico di John Ford con John Wayne, ma «Un uomo tranquillo» è il remake di «In ordine di sparizione». Meglio: autoremake. Perché, a rifare il piccolo cult norvegese del 2014 (con più mezzi ma con la stessa ispirazione «europea», trasferita su suolo americano), è lo stesso regista Hans Petter Moland. Che, a sua volta, fa rifare a Liam Neeson, in maniera più ironica e decisamente più dark, il ruolo di «Io vi troverò» che lo ha trasformato nell’eroe action «pre-terza età» più richiesto degli ultimi dieci anni.

Ambientazione nevosa (Colorado), con il bianco che ovviamente si sporca di sangue e con lo humour che si tinge di nero. Famiglia (e famiglie), vendetta (e vendette): Coen + Tarantino + Kaurismaki. Personaggi (eccentrici) che si sposano benissimo con la storia (alcuni di contorno, come la moglie cinese del fratello del protagonista, sono esilaranti), storia che, con il passare dei minuti, valorizza appieno i personaggi. I cadaveri non si contano, verrebbe da dire. Anzi, sì. Ce lo sottolinea un divertito uso delle didascalie: ogni morto ammazzato viene «salutato» con il proprio nome. E soprannome.