Cosa spinge un regista non banale a rifare un proprio film, quasi con la carta carbone ma in tutt’altra ambientazione? Il cileno Sebastián Lelio con «Gloria» qualche anno fa si portò a casa l’Orso d’argento per la miglior attrice. Un premio più ampio di quel che si pensi. Il film è un pedinamento da vicinissimo di una donna di mezza età alle prese con la difficoltà dei rapporti coi figli, con possibili compagni, col mondo intorno, sempre più indifferente. Il corpo che cede, gli entusiasmi ingenui, la casa vuota. Ma anche la voglia di ridere e ballare e cantare a squarciagola ancora e ancora «Gloria». Riconoscere un premio, meritato, alla protagonista, Paulina Garcìa, significa riconoscere che il film è perfettamente riuscito. La sensibilità di Lelio per le figure femminili, («Una donna fantastica», «Disobedience») fa diventare le fragilità di questa donna qualunque il disagio di una società tutta che non ha più punti di approdo in vista.

Con «Gloria Bell» Lelio sembra fare un esperimento. Mantenendo persino le stesse inquadrature, praticamente gli stessi episodi, ma ambientando il tutto negli Stati Uniti e facendolo vivere da una splendida Julianne Moore e da un prestante John Turturro, il mood del film cambia. I due si sforzano di ballare goffamente ma la mestizia suscitata dai balli di balera dell’originale non si avverte. I passaggi sono più chiari, la scrittura più esplicita. Ma l’insieme, per quanto luccicante, sembra più povero.