E’ l’incontro tenero tra due orfani, il cacciatore di arcobaleni e il bambino che non ne ha mai visto uno, il grassone che non va mai al cinema e il piccoletto che ama Truffaut: una favola tenera per eroi quotidiani, uomini e bambini soli che non amano la solitudine e invece di essere inutili Superman si accontenterebbero di salire in piedi su un tavolo per sentirsi un po’, un giorno o per sempre, Olmo Dalcò. Anzi, Dalcò Olmo. E’ pieno di affetto e di dichiarazioni d’amore – oltre che di decine e decine di citazioni cinematografiche (oltre 50 quelle dichiarate...) – il film che Walter Veltroni (il suo primo di finzione dopo 5 documentari) ha girato (anche) a Parma e dintorni: una commedia on the road affamata di speranza (che forse è l’unica - e l’ultima – rivoluzione possibile) e, in questi tempi bui, di luce, che racconta la bellezza dell’incontro guardando a «Il sorpasso» per finire col rendere omaggio ai luoghi e allo spirito di Bernardo Bertolucci. Nell’Italia ancora traumatizzata dal gol annullato a Turone, dove un sindaco fa tornare il sole grazie a «Topolino» e qualcuno, grazie a Dio, si chiede ancora di cosa è fatto il vento, la storia di Stefano, irrisolto studioso di arcobaleni, che scopre di avere un fratello tredicenne: di cui ora deve prendersi cura. Per i due comincia così un viaggio in Italia: a bordo di un vecchio Maggiolino cabrio targato «Pr»...

Delicato e ironico percorso di formazione, tragitto sentimentale che Stefano Fresi (finalmente protagonista), Simona Molinari (gran bella sorpresa) e i giovanissimi (e giusti) Giovanni Fuoco e Francesca Zezza nutrono con dolcezza e sensibilità, «C’è tempo» (che ruba il titolo a una canzone di Fossati) si mette in marcia verso la scoperta e l’accettazione di sé. Non tutto è a fuoco: un paio di sequenze sono poco centrate (quella dal giudice, soprattutto, la lite in piazza Duomo) e a tratti il film si fa didascalico, ma Veltroni cavalca l’arcobaleno (metafora forte della ricchezza della diversità) per uscire da un labirinto «politico» ed esistenziale. Perché, oggi come oggi, il sorriso, la complicità e l’accoglienza sono i soli antidoti alla paura.