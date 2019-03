Aldo, Aldo e Aldo. Anzi: Aldo e Aldo. Non fa per tre, ma per due sì. C’è l’Aldo pelato e quello con il parrucchino. C’è l’Aldo razzista e quello «accogliente». C’è l’Aldo egoista e quello altruista. L’Aldo sessista e quello sensibile. L’Aldo bianco e quello nero. Come si cambia: come si diventa «l’altro», senza volerlo, senza saperlo, senza prevederlo.

Aldo Baglio esordisce da «single» e, per la prima volta, esce dal trio. Orfano di Giovanni e Giacomo, non rinuncia comunque alla sua sicilianità ed utilizza la «terronaggine» come elemento comico sempre capace di andare a segno.

In «Scappo a casa» interpreta Michele, italiano «medio» (e xenofobo), tutto auto (fa il meccanico), donne (usa i social per i suoi numerosi incontri sessuali), apparenze (a Budapest vuole fare la bella vita, fingendo di essere milionario). A un certo punto si trova dall’altra parte: senza capire bene come, il migrante diventa lui. E con altri migranti inizia un lungo viaggio.

La commedia (on the road) di Enrico Lando si inserisce in un filone spesso sfruttato, giocando con i luoghi comuni della e sull’immigrazione. L’umanità ha la meglio su certe implausibilità. E Baglio, risultato non scontato, dimostra di saper reggere, da solo, un film sulle proprie spalle. Chi fa da sé…