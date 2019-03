La cenere delle fiamme, la polvere della neve. Incontrare il nemico in un paese straniero distrutto: Gomorrah, non la serie tv ma il bombardamento di Amburgo pianificato dalla Raf che il 28 luglio 1943 ha ucciso 40.000 civili in uno sconvolgente “feuersturm”. Qui sorge “The Aftermath”, il melò messo in romanzo da Rhidian Brook e aperto cinematograficamente da James Kent sullo scheletro della città incendiata, su Keira Knightley che guarda fuori dal finestrino del treno a vapore mentre il titolo “La conseguenza” prende forma nella facciata luminosa di una casa. La attendono la Germania del 1946, un ospite tedesco da odiare/amare e un marito da comprendere.

Nella battaglia tra una sceneggiatura ordinaria, in difficoltà nell’isolare simbolicamente i nodi narrativi principali, ed un magnifico comparto scenografico che risplende nei raccordi tra le sequenze, “La conseguenza” diventa esempio di un dramma moralmente complicato, annichilito dalla semplificazione. La regia di Kent si districa a fatica tra i cliché del contorno e anche la premessa coraggiosa della messa in discussione delle certezze dei vincitori tradisce un po’ le attese nel momento dell’esplosione del testo sentimentale alla base del racconto. È come se al suo apice di scrittura – la donna che odiava il nemico comincia a comprenderlo e forse ad amarlo – si smontassero di colpo le premesse storico-sociali, abbandonando il film alla metafora del funzionalismo rappresentato dal Bauhaus. Senza lo stile, senza la nostalgia, né la ribellione delle forme.