Il professore e il pazzo

La si potrebbe definire un’impresa da pazzi. Raccogliere per la prima volta tutte le parole della lingua inglese in un dizionario di 12 volumi, comprensivi di 414.825 definizioni e 1.827.306 citazioni ed esempi per illustrarne il significato. Siamo nell’Inghilterra di fine ‘800 e quello che rende questo film interessante sopra ogni altra cosa è la storia da cui tutto è cominciato. Che è la storia – vera e incredibile – della collaborazione tra un professore e un uomo ricoverato in un manicomio criminale.

È un inno alla dedizione, al lavoro che allevia dalla malattia e agli insoliti legami che nascono da un obiettivo comune, riuscendo ad affrancare l’uomo dallo stigma della psichiatria.

Tratto dal romanzo «L’assassino più colto del mondo» di Simon Winchester, racconta del professor Murray, il quale, per redigere il primo dizionario del mondo, decise di coinvolgere la gente comune invitandola a mandare via posta il maggior numero di parole possibili. Sarà un paziente psichiatrico a dare il contributo maggiore e tra i due nascerà una solida amicizia.

È un film che punta sulla trama insolita, sull’accuratezza della ricostruzione storica e sulla presenza di due attori del calibro di Mel Gibson e Sean Penn (qui tuttavia non al culmine della loro bravura), ma che fatica a distaccarsi da una regia didascalica. Se non avesse ceduto al fascino del sentimentalismo, sarebbe stato un incantevole ritratto di antieroi che trovano il modo di imporsi sul mondo.