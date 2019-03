Mamma, moglie, attivista. Ruth Bader Ginsburg è stata tra le prime donne ad entrare ad Harvard. Si è presa cura della famiglia, del marito (malato di cancro, poi guarito), di una carriera difficile (da costruire e inventare) in un mondo maschilista e pieno di pregiudizi.

Dagli anni Cinquanta ai Settanta, «Una giusta causa» racconta la vita di una donna battagliera che si è spesa contro tutte le discriminazioni di genere, in un’epoca nella quale, pregiudizi nei pregiudizi, era quasi impossibile accostarle a quelle razziali. Il suo più grande successo fu quello di difendere un uomo scapolo (che accudiva la madre malata) per dimostrare che la legge sull’assistenza dei familiari discriminava le donne. Il materiale di partenza era sufficiente per realizzare un film intenso e appassionato. Invece Mimi Leder sceglie strade (registiche) convenzionali ed affida il ruolo della protagonista a una scialba Felicity Jones. Gli ideali (alti) sono spesso pronunciati (in interminabili dialoghi) ma non diventano mai qualcosa di dirompente, trascinante, esaltante. C’è la lotta contro l’ingiustizia, ma non si avverte quale peso ciò rappresenti (la vita della protagonista è così «perfetta» da renderla quasi antipatica). Ed anche la parte giudiziaria è risolta con un’arringa poco convincente in un prodotto più televisivo che cinematografico.