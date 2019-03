Non potendo rivelare troppo, basti questo: di sicuro questo sarà il film più sorprendente che avrete visto da un bel po’ (se non da sempre). Aiutandosi col titolo lo si può definire un film trans, che sta al di qua e al di là di tanti confini. Quelli tra i generi (cinematografici e non), tra umanità e bestialità, tra realismo e fantastico, tra romanticismo e repulsione. Il bello è che li intreccia tutti in un percorso a zig-zag tra le aspettative che crea e depista.

Tina, faccia da Neanderthal e indole remissiva, è una guardia di confine, abilissima nel fiutare la paura di chi trasporta sostanze illecite. Un giorno incontra un freak come lei. Ne annusa lo strano odore, ne avverte la diversità profonda. Vore la capisce. E le svela la sua vera natura di non umana. Tina con lui conosce il suo lato selvaggio, si emancipa dalla sua emarginazione. Tutto diventa liberazione, gli orgasmi che invertono tutte le regole conosciute, i voluttuosi pasti a base di insetti… Ma c’è un’oscurità che cova in questo «paradiso perduto». Un altro confine, l’ultimo. Quello su cui decidere chi si vuole essere, cosa è il bene e cosa è il male.

Premiato a Cannes, «Border» afferma un affascinante meticciato autoriale, tipico di chi ha un’identità spaccata come il suo regista, cresciuto in Iran e emigrato in Danimarca. Consigliato in giorni di certezze troppo facili.