Bentornato presidente!

La prima sorpresa di questa pellicola è che non si tratta solo di una commedia ispirata alla politica italiana, ma è la copia esatta della situazione attuale con chiari riferimenti a partiti e politici (cambiano i nomi, naturalmente, ma di coraggio ce ne vuole…). Il resto è fatto da alcune trovate brillanti (lo sciopero di Stato) e dalla sensazione di sbirciare, con un brivido, nel backstage del Parlamento, dove l’ispirazione per i discorsi è il bar all’angolo e le rivoluzioni si compiono a suon di post o like.

A 6 anni dal successo di «Benvenuto Presidente», Claudio Bisio torna nei panni di Peppino Garibaldi diretto da due nuovi registi che portano una ventata di freschezza al sequel. Otto anni dopo la sua elezione al Quirinale, Peppino vive felice in una casa di montagna con Janis e la figlia. Quando la compagna lo lascia per tornare in politica, lui accetterà la proposta di impersonare un premier fantoccio per permettere l’alleanza tra due partiti, nella speranza di riconquistare l’amata. C’è la precisa volontà di fare satira sulla nuova Italia gialloverde con la raccolta porta a porta della rabbia per fare le riforme a costo zero. Con interpretazioni divertenti (come l’uomo urlante slogan, ma solo davanti alle telecamere) ed un piglio da videoclip, lascia lo spettatore con l’amara consapevolezza che «la qualità di un buon premier è lavorare per non essere rieletto».