Il viaggio di Yao

Ricrea quell’esatta sensazione della prima volta che si mette piede in Africa, quando ci si accorge che il tempo scorre diversamente, non ha fretta. Si può chiedere ad un autista quando è prevista la partenza e sentirsi rispondere: «Quando il pullman sarà pieno». O rimanere imbottigliato nel traffico perché è l’ora della preghiera e sono tutti inginocchiati per strada. Stupito di fronte allo scorrere del tempo c’è Omar Sy, il famosissimo protagonista di «Quasi amici» e simbolo dell’integrazione, senegalese di origine e francese di adozione, che qui curiosamente impersona un uomo straniero in patria, ironicamente soprannominato «il bianco nel paese dei neri» o «il Bounty» (nero fuori, bianco dentro).

Yao, un ragazzino di 13 anni, fugge da casa per incontrare l’attore francese Seydou Tall, per la prima volta in visita in Senegal, suo paese d’origine. Colpito dal gesto del bambino, l’attore decide di riaccompagnarlo a casa e durante il viaggio, Seydou ritroverà le sue radici. È un road movie fatto di strade impolverate e di aria rarefatta, dove un bambino insegna ad un uomo come stare al mondo. Ha il sapore di una fiaba piena di danze (talvolta seduttive, talvolta spirituali), dal passo irrealistico, ma piacevolmente magico. Semplice e talvolta ingenuo, conquista per la limpidezza che trasuda, negli occhi e nei gesti dei due bravissimi protagonisti, divisi da diversi approcci alla vita, ma uniti da un’affettività piena di speranza e di accoglienza.