Mai sottovalutare il potere di suggestione di una buona lettura. Soprattutto se a farla sono quattro amiche piuttosto su con l’età ma ancora decise a provare brividi che poco si addicono a delle nonne. Complice la trilogia delle «Cinquanta sfumature di...», Diane, Vivian, Sharon e Carol decidono di cercare ognuna a suo modo di rivivere avventure con gli uomini. La stupefacente Jane Fonda (81 anni ma con un fisico e un viso sì e no da quarantacinquenne) passa da un uomo all’altro (!) finché non incontra una vecchia fiamma con cui inizia un romantico minuetto in ricordo dei vecchi (e forse nuovi) fasti; Diane Keaton viene corteggiata e sedotta da un aitante pilota con tanto di ranch che le fa dubitare del progetto di trasferirsi a vivere con le figlie; Candice Bergen invece, giudice federale, si iscrive a una app di incontri e cerca uomini da sciupare nei parcheggi, infine Mary Steenburgen prova in ogni modo di rivitalizzare la passione nel marito, ormai rifugiatosi in una tranquilla e asessuata pensione. Non è chiaro se un film del genere sia rivolto ai coetanei delle protagoniste o piuttosto ai Millennial abituati a pensare che il mondo si debba conformare ai propri desideri e ambizioni. Con tutte le inverosimiglianze e le forzature farsistiche del caso, bisogna però dire che il film è piuttosto divertente. Per una volta una donna che invecchia non è un dramma. E forse non è necessario chiedere di più.