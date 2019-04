Nel variopinto mondo (ma molto spesso dark) dei supereroi che ogni quindici giorni colonizzano le sale del pianeta (prima o poi, a forza di salvarlo, saranno probabilmente loro a distruggerlo), ogni tanto ci vuole spazio per la luce, la parodia, l’ironia e l’autoironia. E per storie in cui non ci sia sempre in ballo il destino dell’intera umanità, ma di un piccolo gruppo. Preferibilmente di «diversi» e ragazzi. «Shazam!» è tutto questo: gioco, fumetto, addirittura film natalizio, parodia di Superman (con «frecciate» a Batman), risposta «interna» alla Warner/DC Comics. Ossia ai mondi cupi e tenebrosi di Zack Snyder, più ancora che al Marvel Cinematic Universe (anche se in origine, nei fumetti, il supereroe Shazam curiosamente si chiamava Capitan Marvel). «Shazam!» è quasi un romanzo di formazione «interruptus»: l’adolescente che deve gestire una serie incredibile di superpoteri matura, sì, ma rimane comunque un ragazzo. Il fisico (con l’esclamazione della parola magica) diventa quello adulto e pompato di un «uomo d’acciaio», la testa ed i comportamenti restano quelli dell’età più bella e scanzonata. Un cinecomic lungo, (eccessivamente) familista, con echi del cinema Ottanta e Novanta, fiera «vittima» della Queen-Mania (la scena più bella sulle note di «Don’t stop me now»). Supereroe nerd e bamboccione, Shazam carica i cellulari con l’elettricità che gli esce dalle dita e svuota bancomat con la stessa facilità. A quell’età chi non vorrebbe saperlo fare?