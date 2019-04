La tv è l’orrore, sembra dirci Jordan Peele. Occorre, però, prestare attenzione al movimento, per scoprire che il lento avvicinamento della macchina da presa ad un vecchio apparecchio televisivo ci parla, in realtà, di tutto quello che sta di fronte allo schermo. Qualcuno lo sta fissando e in quell’attesa silenziosa c’è già buona parte dell’intricata metafora imbastita dal regista di «Get Out»: tv, spettatori, famiglia, distanza d’inquadratura e riflesso su uno schermo.

Non si può dire una parola in più su quanto viene raccontato da «Noi» («Us»), diventato in poche ore il più grande successo di pubblico alla prima settimana di programmazione per un film di genere horror. Non si può perché quello di Jordan Peele è un cinema impostato sull’attesa e il mistero, sul tema perturbante del doppio come grimaldello per una denuncia sociale qui davvero fragorosa. Se «Get Out» era un film di premesse, «Us» cresce come opera di sconfinate conseguenze, schematicamente legata ad una concezione quasi espressionista del terrore che lavora sulla psiche. Il regista americano può concedersi di tenere fuori campo tutti i particolari cruenti, ad interessarlo sono, infatti, solo i temi e il linguaggio. In sceneggiatura si prende grossi rischi confrontandosi con elementi comuni al genere (la famiglia imprigionata, una motivazione da risolvere), mentre sull’immagine lavora per inversione, capovolgendo distanze e proporzioni, modificando di poco l’equilibrio del singolo fotogramma per colpire direttamente alcuni aspetti dell’inconscio.

Non è un caso che ad un certo punto torni un televisore, questa volta per spiegarci tutto. Quella soluzione che era ben radicata dentro di noi, in abito rosso e forbici affilate. Ecco, convincerti di essere stato sempre all’oscuro della natura di quell’orrore è lo specchio più spaventoso che un horror possa porre davanti allo spettatore. La superficie opaca da cui può sorgere solo la parola «noi».