Wonder Park - L'importanza di superare le proprie paure

La fantasia è come un enorme parco giochi, sfreccia sulle montagne russe e s’innalza su ruote panoramiche, ma se malauguratamente si spegne, la vita si copre di una nuvola nera. È una favola sul potere dell’immaginazione e sull’importanza di superare le proprie paure, diretta dall’ex animatore della Pixar Dylan Brown (la cui firma manca curiosamente dai credits a causa del suo licenziamento in corso di lavorazione) e frutto del nuovo sodalizio tra Paramount Animation e Nickelodeon Movies, volta alla realizzazione di progetti per bambini. June è una bambina che si diverte a progettare un parco divertimenti insieme alla sua mamma.

A causa di una malattia, la donna è costretta ad allontanarsi da casa e June perde improvvisamente la sua fantasia. Un giorno però, persa nel bosco, si ritroverà realmente all’interno del suo parco giochi, scoprendolo malmesso e soggiogato da scimmiette zombie… Riuscirà a riportarlo agli antichi splendori? Storia di formazione per piccoli avventurieri, tocca temi importanti come la malattia e la paura di rimanere soli, ma li immerge in un mondo coloratissimo e pieno di personaggi, tanto vitale da allontanare la cupezza. Con un ritmo travolgente, alterna comicità in versione bambino a scene rocambolesche su giostre rotanti. Tra cadute a perdifiato e risalite vertiginose, insegna ad affrontare le difficoltà della vita senza perdersi d’animo, mantenendo sempre accesa la luce interiore.