Hellboy, un fumetto sfogliato di fretta

Dovrebbe urtarti. E non è detto che non lo faccia, con un prologo-parodia fantasy che mischia di tutto un po’: molto sangue in bianco e nero, in prevalenza. Superato nel meta-linguaggio dalla spudoratezza di Deadpool e gravato dalle pesanti interazioni digitali, il nuovo «Hellboy» sembra un prodotto meno accordato ai tempi, rispetto a quanto ci ha fatto vedere – senza enormi entusiasmi - Guillermo del Toro nei primi due capitoli; pur con un suo taglio retro indipendente e al netto di un paio di magie del nuovo regista Neil Marshall.

Il ritorno dell’irriverente demone Hellboy è debole nei retroscena, impreciso sul tono drammatico e ordinario nelle risoluzioni d’autore (a parte un clamoroso scontro con tre giganti). Gran colonna sonora, in compenso. Marshall – assente dal grande schermo ormai da dieci anni – declina ambientazioni, personaggi e soluzioni visive come in un almanacco creativo di corpi, incubi, squarci e segni di sutura. Ottimo per appassionati di set decoration, qualche problema invece se si tira il filo narrativo incontrando un climax basculante nella doppia guaina di dramma e leggerezza. La somma, più che dissacrare, tende al risibile, con una cadenza del racconto talmente serrata da mangiarsi il cinismo di fondo.

Corre, «Hellboy». Ed è un problema perché somiglia ad un fumetto sfogliato di fretta, come se non valesse la pena di riconoscerne una trama; meglio accelerare sulle figure. Vietato negli Stati Uniti per under 17, libero in Italia: non portateci i bambini, almeno questo.