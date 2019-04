E’ uno dei personaggi più conosciuti e amati del teatro, nato nel 1897 dalla penna dell’autore francese Edmond Rostand: è il Cyrano de Bergerac, poeta brillante e spadaccino fiero, eroe romantico deturpato da un enorme naso. Portato prima a teatro con il titolo «Edmond», dove si immaginava un ipotetico «making of» della pièce teatrale, il regista Alexis Michalik trasporta infine il copione sul grande schermo, firmando la sua opera prima. Come in «Shakespeare in Love», «Cyrano mon amour» è la storia della creazione, travagliata e frettolosa, di un capolavoro.

Nella Parigi di fine ‘800, Edmond è uno scrittore senza successo e ispirazione. Quando gli viene commissionata la stesura di una pièce teatrale in sole tre settimane, si ritroverà ad attingere alla vita reale, portando in scena le lettere che sta scrivendo per aiutare un amico a conquistare la donna amata. Commedia dalla sceneggiatura brillante e ottimista, nella quale teatro e cinema si fondono, così come realtà e finzione, in un amalgamarsi omogeneo e scorrevole che fa dimenticare con un sorriso lo scarso realismo della trama, il film, costruito con un ritmo serrato di battute e apparizioni comiche (delizioso l’intero cast), racconta i retroscena dello spettacolo e il processo creativo alla base, fino ad esplodere nel trionfo e nelle 40 chiamate degli attori a comparire sul palco per ricevere i primi - inaspettati - applausi di un’opera che entrerà nella storia.