Palleggia come Maradona. Parla come Totti. E fuori dal campo ne combina una più di Cassano. Christian Ferro, maglia numero 24 (ribattezzato CF24), cuore giallorosso e un istinto innato per il gol, ha un grosso problema: studiare e passare l’esame di maturità, senza mai volersi applicare. E’ soprattutto un problema di immagine per la sua società, che tenta di affiancargli un tutor: l’unico, in Italia, che non conosca il giocatore. «Il campione» parla di calcio (e lo rappresenta con riprese in stile pubblicitario quando decide di «entrare» in campo o nello stadio), ma mette in scena i sentimenti di due persone che, prima di vincere, hanno perso tanto: il ragazzo era legatissimo alla madre, morta di tumore qualche anno prima; il professore non si dà pace per la scomparsa del figlioletto per meningite. Schema classico: iniziali schermaglie con respingimenti e incomprensioni, poi nascita di un’amicizia che diventa quasi un rapporto padre-figlio, a colmare i vuoti che entrambi devono affrontare. Leonardo D’Agostini esordisce con la benedizione di Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che producono. Non fa vere magie e si affida al «catenaccio» per portare a casa il risultato, puntando sulle belle giocate dei suoi due fuoriclasse: Carpenzano e Accorsi, bravi a dribblare l’inevitabile ingenuità e prevedibilità del racconto.