Torna a casa, Jimi!

Di storie lacrimevoli su cani persi e ritrovati ne abbiamo viste tante. E con il titolo italiano si rischia di scambiare anche questo film per l’ennesimo prodottino standard per famiglie. Qualche indizio ci suggerisce però che stavolta non è così. Il premio del Tribeca Film Festival, ad esempio, il festival indie-chic della New York post 11 Settembre. E poi la provenienza, inconsueta e intrigante, con forti influenze sulla storia, l’isola di Cipro.

E’ qui che Yiannis, musicista squattrinato, mollato dalla fidanzata e in procinto di emigrare, si lascia scappare il suo cagnolino. E’ un bastardino, preso con la ex e battezzato col nome di Jimi Hendrix. In un momento Jimi si intrufola nella zona dell’isola invasa dai turchi, separata da quella greca attraverso un’area-cuscinetto presidiata dai caschi blu. L’esserino scodinzolante diventa così il filo che unisce ciò che gli uomini hanno diviso. Etnìe diverse, interessi opposti, ma uguale senso di isolamento in una realtà che intrappola e non corrisponde ai propri sogni. Gli incontri di Yiannis nella sgangherata ricerca di Jimi sono memorabili. Come quello con Hasan, nato nella casa che era dei genitori di Yiannis e che dopo l’invasione turca hanno dato alla sua famiglia. Sembra un inevitabile scontro e invece diventano le due facce di un identico spaesamento. Che unisce. Divertente, profonda, tenera. Un’avventura nell’attualità fuori e dentro di noi.