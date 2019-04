La caduta dell'impero... Il denaro, rovina dell'oggi

Denys Arcand chiude con un nuovo affondo contro capitalismo e dis-valori dell’agonizzante società occidentale la trilogia iniziata con «Il declino dell’impero americano» (ora appunto «caduta») e proseguita con «Le invasioni barbariche». E lo fa con un film molto suo, anche se in tutta onestà meno riuscito dei precedenti. La via è quella di una sorta di apologo morale, una parabola in cui il regista canadese esplicita con chiarezza la sua tesi: l’intelligenza come limite in una società fondata su valori fasulli (tutto il dialogo iniziale va in questa direzione, in una sorta di «fissazione dei fondamentali»), il denaro come unica vera divinità dell’oggi e sua rovina. Qui un giovane dottore in filosofia che fa il fattorino capita nel bel mezzo di una rapina finita male, trovandosi davanti due borsoni pieni di denaro. Non ci pensa due volte e li prende con sé, costruendo attorno all’impresa «finanziaria» una bizzarra squadra di complici. Tra «crime» e commedia, imperativi kantiani e «amor fati», Socrate ed Epicuro, Arcand dipana il suo filo svolgendo la tesi dell’inizio, perdendosi però fin troppo in concettosità compiaciute e cliché. Il guizzo, in questa caduta dell’impero, sta nella fiducia ultima in un’umanità sana, che si aiuta e fa le cose insieme, e che può essere davvero la salvezza. Per questo (pur troppo ribadito) mezza stelletta in più.