Dilili a Parigi: La Belle Époque di Ocelot: un viaggio dello sguardo

Occhi azzurri spalancati sul cinema di Michel Ocelot. A rompere, in prima sequenza, quello che ci aspettiamo (un nuovo Kirikù), sviluppare la tecnica mista (sui margini sperimentati in «Azur e Asmar»), visitare Parigi, indagare un mistero e risalire allo spirito del secolo adagiato sulla Belle Époque. È un viaggio dello sguardo, «Dilili a Parigi». Anche con qualche eccesso didascalico, poiché Ocelot cede alla tentazione di popolare la prima metà del suo racconto con tutti i personaggi del tempo: Louise Michel, Marie Curie, Picasso, Pasteur, Degas, Rodin, Debussy, Toulouse-Lautrec e un’altra dozzina. Ne nasce una cartolina in movimento colta e, in un paio di passaggi di regia, stupefacente nelle forme. Per la bimba protagonista Dilili, migrante nella capitale e impegnata a investigare sui rapimenti di altri bambini, il regista e animatore francese recupera i tratti caratteriali dell’amata icona Kirikù, mentre a livello stilistico mischia sfondi fotografici, animazioni 3D e architetture reali e disegno tradizionale. Lo spettatore si accosta all’interpretazione di un quadro tecnico complesso, ricamato sullo splendore scenografico e tra le arricciature della sceneggiatura, notando pure un certo schematismo d’intenti. A cosa prestare più attenzione? Risponde un dialogo ispirato: «Monet non pensa che ai colori, mentre Renoir non pensa che alla felicità».