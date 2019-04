Mug-Un'altra vita: Una spiazzante riflessione sull'identità

C’è qualcosa che non torna in questo film, una dissonanza - voluta, spiazzante - tra apparenza ed essenza, tra immagini e musica, tra il prima ed il dopo. Spietato come pochi hanno il coraggio di essere, fin dalla grottesca apertura su una mandria di corpi nudi all’assalto di un centro commerciale, «Mug» (che tradotto suona come «brutto muso») è una riflessione sull’identità contrapposta all’aspetto esteriore. Vincitore dell’Orso d’Argento al Festival di Berlino 2018 (la regista ha studiato nello stesso college di Kieslowski e Polanski) è un film che colpisce con una potenza inaspettata, alleggerito solo da brevi accenni di humour sprezzante. Nella campagna polacca è in corso un cantiere per la costruzione di una statua di Cristo Re, addirittura più alta di quella di Rio de Janeiro. Jacek, con un matrimonio alle porte ed il sogno di fuggire lontano, ha un terribile incidente sul lavoro che gli sfigura il volto e cambia drasticamente il corso della sua vita. Provocatorio e costruito sugli estremi, usa i ralenti, i cambi di fuoco e la musica ad alto volume per descrivere un protagonista ubriaco di felicità e poi gettarlo nell’umiliazione più profonda (perfino la madre vede un mostro nel viso del figlio). Ritratto di una Polonia post-Wojtyła, denuncia le ipocrisie di una religione ostentata e di una società che non tutela i deboli, sotto gli occhi di un Cristo Redentore che osserva dall’alto, ma guarda nella direzione sbagliata.