Le ultime 24 ore - Thriller adrenalinico, ma banale

di Lisa Oppici

Il fatto che il regista di «Le ultime 24 ore», Brian Smrz, abbia un’illustre carriera da «stunt coordinator» è un «plus» che non si discute, per questo thriller molto action che ne richiama tanti altri e che fa leva sulla lotta contro il tempo: perché le sequenze d’azione, tra sparatorie, inseguimenti e sfide all’ultimo colpo, funzionano piuttosto bene.

Se insomma cercate un film «adrenalinico» con un’azione doc, anche per sopravvivere a una certa penuria dell’offerta estiva, andateci. Se però cercate un lavoro che anche cinematograficamente abbia qualcosa da dire, allora i problemi aumentano.

Motore narrativo è, appunto, la lotta contro il tempo: le 24 ore che restano a un ex mercenario prima di morire di nuovo dopo esser stato riportato in vita con una tecnica sperimentale durante l’ultima missione.

In quelle 24 ore c’è di tutto, in una corsa all’ultimo minuto per salvare dalle grinfie di una losca società prima un testimone scomodo e poi un’agente dell’Interpol con figlio.

Belle scene d’azione, dunque, e molta adrenalina in circolo, senza alcun risparmio di pallottole, esplosioni e simili.

Ma il resto latita abbastanza: Ethan Hawke presta bene la sua faccia stropicciata al personaggio, che però ha poco spessore, poco più che squadrato con l’accetta (siamo in tema…) da una sceneggiatura fin troppo piena di luoghi comuni e di già visto.