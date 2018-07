Hereditary - Un horror per palati raffinati

di Lara Ampollini

L’inizio è un funerale, il finale un’incoronazione. L’orrore sta nel percorso da un’eredità oscura, legata al mondo della morte, al trionfo di questa eredità, a sorpresa. E’ una paura fredda, psicologica, crudele nello sviscerare ciò che brulica sotto l’apparenza di una bella famiglia, quella indotta dal film d’esordio di Ari Aster. Fatto per piacere ai palati raffinati, Hereditary mette in campo simboli e metafore. Come le miniature di scene familiari create con precisione entomologica da Anne, la mamma di questa famiglia dannata che abita la classica casa maledetta e deve fare i conti con il misterioso ‘lascito’ della nonna appena scomparsa, Ellen. Che, ahimè, era una spiritista, al centro di una grande rete di cultori del demonio. Anne vive in maniera combattuta la scomparsa, ricordando gli inquietanti interventi manipolatori della madre sulla figlia piccola Charlene, (Milly Shapiro, una faccia che sembra davvero ‘toccata’ dal demonio). Ma il percorso del film è pieno di depistamenti. La ragazzina spaventosa, la mamma affettuosa, il marito premuroso e razionale, il figlio adolescente. A turno sono protagonisti dell’azione ma anche di dinamiche inconfessabili all’interno della famiglia. Il demonio come catalizzatore del male che c’è in noi è un’idea promettente. Ma le molte promesse disseminate lungo il film si perdono in una scoloritura di senso man mano che si arriva (lentamente) all’acme dell’azione e poi alla conclusione frettolosa.