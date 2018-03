Hostiles, il western è ancora vivo e fa riflettere

Sembra morto, ma è solo svenuto: feroce e virile, spietato quanto il mondo che racconta, il western batte un colpo. E lo fa alla sua maniera, sfruttando al meglio la luce naturale, stagliando in un orizzonte amplissimo figure dolenti e pietrificate: per riflettere sì sul mestiere di uccidere, ma, soprattutto, sulla necessità di ascoltare - e provare nonostante tutto a comprendere (e qui il messaggio è attualissimo) - chi è diverso (o altro) da noi. Guarda dentro l’anima assassina e vendicativa dell’America (senza paura di sapere cosa ci troverà), ma insegue una riconciliazione necessaria, una pacificazione anche interiore, «Hostiles», il film denso e brutale di Scott Cooper che va oltre il genere per sgretolare, con barlumi di umanità. il muro incrollabile delle certezze. E attraversare, in sella a una speranza, la terra sacra dell’integrazione.

Piombo, odio e critica sociale nella storia, dagli echi fordiani, di un capitano dell’esercito stanco di guerre costretto suo malgrado a scortare un famoso capo indiano, ora malato terminale, fino al territorio dove è nato. Classico e in parte enfatico, «Hostiles» alimenta il dibattito sull’incapacità di comprendere e accettare lo straniero. E’ roba da duri, un western politico dalla confezione di classe che sconta una sceneggiatura un po’ schematica. Ma la chiusa è buona: così come l’interpretazione, trattenuta e interiorizzata, del cavaliere oscuro Christian Bale, che dà luce e verità al suo capitano morto dentro.