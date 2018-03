Io c'è: Un etica senza Dio? Sì ma di poca qualità

Dalla ritualità del rallenti in apertura al rassicurante montaggio pubblicitario, fa capolino un pericolo ben più concreto: la baldanza didattico-televisiva della voce narrante (poi, va beh, c’è pure un drone). La rottura linguistica alla base della commedia Vision «Io c’è», nella sceneggiatura come nella concezione visiva, dovrebbe colpire i dogmi religiosi, sferzare l’attualità socioeconomica e prendersi dei rischi nella concezione dei personaggi. Si mostra, invece, fin da subito come un prodotto innocuo, più convenzionale che di rottura, con un soggetto blandamente complice dei cliché che denuncia: in difficoltà con il fisco, l’ex ricco Edoardo Leo deve inventarsi una nuova religione per non pagare più le tasse sul suo bed & breakfast. Poco. Dopo un percorso nel cinema indipendente – ricordiamo “Orecchie”, rimasto inedito a Parma - Alessandro Aronadio dirige una commedia mainstream che confida troppo sulla sola sceneggiatura e finisce pigramente sotto ritmo. Colpisce, soprattutto, la pochezza del progetto. Mettere insieme in 100’ una decina di foto di Bergoglio, le suore riprese al rallenti (cosa che dopo Sorrentino non andrebbe più fatta per almeno dieci anni), citazioni che vanno da Hermann Hesse a Mario Monti, le battute da avanspettacolo sulle contraddizioni religiose e Battiston che fa ancora una volta Battiston. Peggio ancora: a metà film virare al serio con le conseguenze di una nuova religione del buonsenso. Attori, personaggi, spettatori, suore, truffatori e poveracci, ci meritiamo tutti quanti qualcosa di meglio di un ritratto sarcastico così sghembo e impolverato.