Tonya: La vita come una pista di ghiaccio. Il volto scorretto dell'american dream

Se volete raccontare una storia, beh, raccontatela così: con questo spirito e queste facce. E questa voglia. Che in fondo la vita è come un'enorme pista di ghiaccio: per quanto cadi bene non sarà mai sul morbido. E' un biopic non convenzionale, aggressivo, grottesco, scritto scorretto, girato disinvolto e montato energico l'ultimo, tardivo, trionfo di Tonya Harding, la pattinatrice made in Usa protagonista di uno dei più grandi scandali nella storia dello sport mondiale, alla cui rocambolesca parabola l'australiano Gillespie dedica ora un film che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno.

Guardando all'altra faccia dell'american dream per rievocare, col necessario sarcasmo, la storia vera della prima statunitense capace di eseguire un triplo axel: diventata però famosa per ben altro....

Finto documentario in 4/3, voce off, personaggi che parlano dritto in macchina: spavaldo e senza remore, «Tonya» è il ritratto privo di sconti dell'eterna incompresa (nella vita come sulla pista) di un'America profonda incapace di assumersi le proprie responsabilità. Un film cattivo e divertente che risplende, oltre che per l'approccio non convenzionale, per le strepitose interpretazioni di Margot Robbie e di Allison Janney, Oscar per la miglior attrice non protagonista nel ruolo di una delle peggiori madri di sempre.