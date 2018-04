Il giovane Marx - Didascalico omaggio a un grande

Sono passati esattamente 200 anni dalla nascita di Karl Marx, uno dei filosofi politici più citati e controversi. Eppure, in questa epoca di crisi economiche, il suo pensiero è ancora influente. A raccontare la sua storia è Raoul Peck, regista che l’ha studiato approfonditamente negli anni universitari a Berlino, prima di dedicarsi al cinema e ricevere una nomination agli Oscar 2017 con il documentario «I Am Not Your Negro».

Da segnalare è anche il volto della moglie di Marx, interpretato da Vicky Krieps, recentemente vista accanto a Daniel Day Lewis ne «Il filo nascosto».

È la storia della nascita del «Manifesto del Partito Comunista», scritto a soli 30 anni da Marx insieme a Friedrich Engels. Ma è anche la storia dell’amicizia tra due uomini accesi dall’ardore politico e dagli ideali, entrambi intellettuali, eppure sensibili alla disparità di classe. Ben lontano da una prospettiva neutrale, l’occhio del regista guarda a Marx come un eroe appassionato ed una mente illuminata. Accurato nella ricostruzione storica, con una fotografia desaturata e, nella versione originale, mantenendo le lingue realmente parlate (francese, tedesco ed inglese), è un film dalla regia classica, didascalica. Ricco di dialoghi fino quasi a non lasciare il tempo per riflettere, risulta ben spiegato, ma poco avvincente, lontano dallo spirito rivoluzionario proprio del suo protagonista.