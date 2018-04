I segreti di Wind River - Il gelo di un mondo senza umanità

Nel bianco afono – un silenzio che manca al cinema americano, indipendente e non, da “Winter’s Bone” e dai lavori di Kelly Reichardt – un colpo di fucile mdetona su due livelli: lungo la ragnatela scenografica del genere thriller e nel suo background autoriale. Forse per questo si è parlato di un punto di contatto con “Il silenzio degli innocenti”. Sbagliando.

Tra le vittime indirette del caso Weinstein mettiamo anche “I segreti di Wind River”, di cui si sono dette meraviglie fin dal primo passaggio al Certain Regard e che è ingiustamente scomparso per il nome del suo distributore (poi rimpiazzato). Rispetto a Jonathan Demme, Taylor Sheridan lavora su altri livelli di perturbanza, tanto che nella sciamanica sequenza d’apertura ci mostra gli agnelli ma il suo colpo di fucile esplode contro un lupo in agguato. Lo spessore di “Wind River” lo porta a non essere solo un film di personaggi (duri, spesso abbandonati), paesaggi (splendidi, sul confine innevato canadese) o trama gialla (c’è una sorpresa, ma potrebbe anche non esserci).

Come in “Hell or High Water”, Sheridan si serve di un’indagine poliziesca anomala per scavare il tempo e le solitudini, per capovolgere l’America lungo una frontiera nord senza regole né umanità. Un mondo animale, senza implicazioni morali. Prevedibile, anche, ma che ti lascia addosso un gelo insondabile. Temperatura di un cinema autentico.