The Silent Man - Mark Felt «gola profonda» del Watergate

Non è un caso, forse, che a stretto giro escano film come «The Post» e questo «The Silent Man», e che escano proprio oggi, quando il rischio di una deriva del potere s’intravvede e il cinema sente quasi l’urgenza di ristabilire i fondamentali: l’abc democratico sul quale una società come quella americana ha fondato se stessa. Il torno d’anni del resto è sempre lo stesso, che si parli dei Pentagon Papers di «The Post» o del Watergate di questo «The Silent Man»: gli anni della presidenza Nixon, con tutto ciò che comportò.

Qui l’obiettivo è su Mark Felt, trent’anni all’Fbi, erede naturale alla direzione del Bureau alla morte di Hoover e invece scavalcato da un direttore ad interim catapultato lì dalla Casa Bianca. Uomo che sapeva molto, Felt: integerrimo e devoto al Bureau, «per proteggere il suo paese» diventa «Gola profonda» del caso Watergate. Peter Landesman incentra tutto sul suo protagonista: e su tormenti e lacerazioni di fronte a scelte difficilissime per uno come lui. Liam Neeson serve bene la causa, anche se il film convince solo a metà per verbosità (troppo scritto, troppo spiegato) e per sentenziosità, oltre che per assenza di ritmo. Impietoso il confronto con «The Post» e «Tutti gli uomini del presidente», ma il coraggio del tema vale mezza stelletta in più.