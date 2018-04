Io sono tempesta - Commedia all'italiana venata d'amarezza

«Ho visto un re! Un re che piangeva seduto sulla sella». Sulle note di Iannacci si apre l’ultima opera di Daniele Luchetti, esplicitamente ironico sulle vicende di un imperatore che perde il suo impero.

Dichiaratamente ispirato alle vicissitudini legali di Berlusconi (ma da cui si discosta rapidamente nella caratterizzazione del protagonista), è la storia di un magnate della finanza che viene condannato per una vecchia frode fiscale, ma che sconta la pena prestando servizi sociali presso un centro di accoglienza.

Con il passo della commedia all’italiana, delinea una satira delle classi sociali venata di amarezza, in cui finanzieri e assistenti sociali combattono una guerra a colpi di amoralità. Tra gli interpreti spiccano Marco Giallini, esilarante insegnante di corruzione, con la coppia Francesco Gheghi/Elio Germano, figlio con padre a carico (tanto è più sveglio il primo rispetto al secondo…). Eppure, date le brillanti premesse, il film manca di una sceneggiatura che lo sostenga, scivolando in svolte di trama incoerenti ed un’incomprensibile citazione a Shining. Vale la pena lasciarsi trasportare dai felici spunti comici, perché, come viene ricordato all’inizio «sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re».