A modern family, genitorialità in una coppia omosessuale

Il tema della genitorialità di coppie omosessuali arriva al cinema mainstream, e anche questo è un segno dei tempi. Ma è l’unica «novità» in una commedia in sé piuttosto scontata, che viaggia su binari davvero molto prevedibili. Un bambino irrompe inaspettato nel tran tran di una coppia consolidata e un poco stanca, che ai pargoli non pensava proprio, e s’«impone» piano piano come fulcro irrinunciabile della famiglia: tutto già visto, certo, con la particolarità che qui, appunto, la coppia è gay.

Sono uno showman attempato che conduce un programma di cucina «sui generis» e il suo regista/produttore, ben più giovane: vivono insieme da anni a Santa Fe, tra feste molto alcoliche e sboccate occasioni conviviali con amici, e si vedono la vita sconvolta da Bill, dieci anni, nipote di uno dei due, catapultato lì dal padre appena prima di finire in galera.

Si ride soprattutto grazie a un ottimo Steve Coogan, che dà al suo personaggio il giusto mix di eccentricità e malinconia, ma lo script non brilla, e anzi segna più volte il passo principalmente nella parte centrale. Tanti temi, troppi, buttati lì e non sviluppati: dalle dinamiche di coppia alla solitudine muta dei bambini davanti a traumi enormi, alla genitorialità omosessuale. Troppa carne al fuoco: film coraggioso nelle intenzioni, ma con parecchi problemi di identità.