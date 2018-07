12 soldiers, western afgano post 11 settembre con pochi acuti

Si dice che ogni americano ricordi esattamente cosa stava facendo quella mattina dell’11 settembre, quando si diffuse la notizia degli attentati contro le Torri Gemelle. Dopo numerosi film sull’evento che è entrato nella memoria collettiva del mondo occidentale, ci si chiede cos’è rimasto ancora di nuovo da dire. Nel tentativo di dare una ventata di novità al tema, Hollywood assolda un regista danese alla sua opera prima (Nicolai Fuglsig) e gli affida la ricostruzione della prima missione americana compiuta a cavallo, in una sorta di western afgano dove 12 cavalieri con la tuta mimetica (ma armati fino ai denti) affrontano impervie montagne e imboscate nemiche.

Ispirato al libro di Doug Stanton «Horse Soldiers», racconta la storia vera, recentemente desecretata, della squadra speciale Alpha 595 che, guidata dal Capitano Mitch Nelson, volontariamente partì per l’Afghanistan a pochi giorni dagli attentati alle Torri Gemelle per affrontare 50.000 talebani in terra ostile. Dimenticate le analisi psicologiche dei personaggi (confinate ad una rapida carrellata iniziale in cui i 12 valorosi salutano le famiglie), questo è un film di puro intrattenimento per amanti delle battaglie, con lunghe scene epiche dalla chiusa trionfalistica. Ha inoltre forte retrogusto di propaganda anti-islamica, in cui tutto il male è confinato nelle schiere talebane e tutto il bene è appannaggio degli americani, portatori di valori, libertà e sentimenti.