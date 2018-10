L'apparizione - In bilico tra misticismo e mistificazione

Si tiene pericolosamente in bilico tra misticismo e mistificazione, tenta di estrapolare la verità del mistero della fede indagandola con la più laica incredulità. Il regista francese Xavier Giannoli affronta il tema insolito delle presunte apparizioni mariane dirigendo un giallo dalle tinte introspettive.

Diviso in 6 capitoli, non si limita a raccogliere prove, a ricercare la verità fine a se stessa, ma affonda progressivamente nei complessi rapporti umani, nelle fragilità individuali e nelle motivazioni interiori di ogni soggetto coinvolto, dagli alti vertici del clero fino alla massa indistinta dei fedeli. «L’apparizione» tratta di un’indagine canonica: un reporter di guerra viene inaspettatamente reclutato dal Vaticano per indagare su un’apparizione avvenuta in un villaggio del sud-est della Francia. Totalmente estraneo al mondo della chiesa, si ritrova catapultato in un luogo affollato di pellegrini, nel quale una giovane novizia afferma di avere ricevuto un messaggio dalla Vergine Maria.

È una pellicola che ha il pregio di innescare domande inconsuete, dense di riflessioni, pur riuscendo a mantenersi lontana dagli estremismi religiosi e dai facili giudizi. Spiccano le interpretazioni dei due protagonisti, il cupo Vincent Lindon e l’eterea Galatéa Bellugi, a tratti diffidenti e a tratti affascinati dalla presenza dell’altro, che si muovono in un walzer di dubbi e scoperte, dove verità e menzogna si rivelano intrecciate.