Quasi nemici - Un incontro che cambia la vita

«È solo questo che conta: convincere, avere ragione. Della verità chissenefrega». Lo dice e lo ripete, Pierre Mazard, docente di una prestigiosa università parigina vagamente destrorsa, acido, scorbutico, amante delle parole e poco incline all’accoglienza.

Quando una giovane studentessa di Giurisprudenza del primo anno - origini arabe, vita nei palazzoni della banlieue - arriva in aula con qualche minuto di ritardo e lui la bersaglia, gli danno del razzista e scatta il procedimento disciplinare. Per salvarsi l’allena in un concorso di retorica, e i due si scopriranno diversi da come pensavano.

Lo schema di questa commedia a sfondo legale di Yvan Attal è piuttosto classico, e abbastanza scontato l’andamento: due mondi distanti si detestano e poi si avvicinano, con sorprese reciproche. L’originalità sta nel fatto che Attal ci metta dentro caratteri fondamentali dell’oggi: l’oggi dell’integrazione, della convivenza, del melting pot, certo, ma anche l’oggi delle parole, e questo forse è il tema più interessante. In un mondo sommerso dal bla bla, in cui anche un autista di Uber, dice il professore, usa giri di parole infiniti volendo sembrare chissà chi, l’importante è usarle bene, e non andare oltre. Peccato che il film viaggi su binari molto/troppo noti, anche in chiave formale, sfociando un in un “buonismo” forse eccessivo. L’avremmo gradito più “ruvido”, ma è comunque vedibilissimo.