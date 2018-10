L'albero dei frutti selvatici. La vita in un pozzo senz'acqua

Il morso di una ragazza che avevi dimenticato quanto era bella, un pozzo senz’acqua, una famiglia che aspetta che sia troppo tardi: hanno un peso, una forma, un senso anche i silenzi nel cinema saggio, pieno di dialoghi fondi, privato eppure politico, di Nuri Blige Ceylan.

Che gira con «L'albero dei frutti selvatici» un altro bellissimo film che ha il passo dei grandi romanzi russi (come non pensare a Cechov, da sempre principale riferimento letterario dell'autore de «Il regno d'inverno»?), ma guarda alle contraddizioni attuali e allo stallo di un Paese, la Turchia, dove «la verità non è sempre popolare».

La storia di Sinan, aspirante scrittore, che, una volta laureato, torna nella città di origine: sogna di pubblicare il primo romanzo, ma alla fine è il «suo», quello della sua vita, che il film scriverà...

Il rapporto col padre, prof che si è giocato tutto ai cavalli, l’eredità della Storia, l’accettazione - dopo lunga (in)sofferenza - di sè.

Lungo oltre tre ore, molto impegnativo, non per tutti ma ispiratissimo, «L'albero dei frutti selvatici» è fitto di incontri (splendido quello con la ragazza per cui in fondo hai sempre provato qualcosa, ma, implacabili, complici l'insistenza e talvolta l'arroganza del protagonista, anche quelli con lo scrittore affermato e l'imam) e attraversato, lacerato, da scontri generazionali, da conflitti interiori, da illusioni ostinate, da fili invisibili che ci collegano tutti, là dove nessuno è senza peccato.

Un film votato al mistero: di un albero, della vita. Che Ceylan non smette di cercare: scavando anche quando tutti dicono che è inutile.