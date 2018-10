Searching: Un thriller consumato sui social

Prima scena: un monitor che si accende. L’utente scorre tra le foto di famiglia, effettua alcune videochiamate mentre compaiono promemoria di eventi importanti. Sono ormai tutte lì, le nostre vite e le vite degli altri, racchiuse in un complesso sistema di dispositivi connessi in rete. E queste stesse vite si possono raccontare senza mai staccare la macchina da presa dai nuovi dispositivi tecnologici. Interamente girato in screencasting (un insieme di fotogrammi, registrato in un video, di ciò che l’utente visualizza sul proprio computer), «Searching» è l’opera prima di un ex dipendente Google, il regista americano di origini indiane Chaganty. La trama si articola come un classico thriller: la sedicenne Margot, in difficoltà dopo la morte della madre, scompare senza lasciare tracce. Il padre David e la detective Rosemary Vick indagheranno utilizzando il computer della ragazza. È un film la cui cifra è data dal montaggio, quel ritmato succedersi di telefonate, ricerche sul web, foto scattate e intrusioni nei social network, tanto fluido da fare quasi dimenticare il nuovo linguaggio utilizzato. E che, seppur l’intreccio non colpisca per l’originalità, coinvolge in un avvicendarsi di colpi di scena fino all’inaspettato finale. Riflette poi sulle proporzioni dell’esistenza vissuta nella realtà e consumata nei social, su quanto possa essere nascosta e su quanto poco si possa conoscere della vita di una figlia.