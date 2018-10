Halloween - Tutte contro l'assassino Michael Myers

Nonna, mamma, nipote: tutte contro Michael Myers, tutte contro l’assassino e psicopatico dalla maschera bianca che, dal 1978, anno del capolavoro di John Carpenter, viene associato (ed evocato, cinematograficamente) ad ogni notte delle streghe.

Esattamente quarant’anni dopo il capostipite, David Gordon Green, che non tradisce il suo spirito «indipendente», fa piazza pulita di sequel, prequel e reboot. E gioca tutto sulla resa dei conti tra il feroce (e silente) assassino e la sua vittima Laurie Strode, unica superstite del massacro di quattro decenni prima. Al di là dell’acconciatura in stile Patti Smith, Jamie Lee Curtis, da vittima, sceglie a un certo punto di trasformarsi in carnefice: Michael va fermato, con ogni mezzo necessario. Lo psichiatra che lo ha in cura ne subisce il fascino, la figlia e la nipote non ne capiscono (inizialmente) la vera pericolosità, il poliziotto che lo salvò per affidarlo alla giustizia torna in scena, due giornalisti a caccia di scoop si intestardiscono nel volerlo far parlare a tutti i costi (e ne pagheranno le conseguenze). Morti cruente e scene brutali si accompagnano a un senso della tensione diverso rispetto a Carpenter, che benedice l’operazione. Giusto così. Si respira, però, il giusto clima Seventies che chiude definitivamente (?) il cerchio.