Il mistero della casa del tempo: L'incantesimo riesce a metà

Dolcetto o filmetto? Harry Potter incontra la casa stregata: ma l’incantesimo stavolta riesce solo a metà. A Halloween la magia è anche buona: noi, invece, no... Pure se - nessuno lo nega - la professionalità qui è alta, il mestiere abbonda e l’inventario di pomi di ottone e manici di scopa è sicuramente completo. Ma «Il mistero della casa del tempo», family movie più nelle corde dei ragazzini che dei loro genitori, brilla maggiormente per l’irrefrenabile vitalità della sinistra villa del titolo (tra poltrone che ti seguono come cagnolini e libri che ti aggrediscono come gli uccelli di Hitchcock...) che non per la qualità e complessità dell’intreccio, impegnato a declinare per l’ennesima volta l’eterna (pure troppo) lotta tra bene e male.

Tratto da un libro per ragazzi («La pendola magica») e ricco di giocosi effetti (e affetti) speciali, il film ambienta l’azione in un immaginario 1955, quando il piccolo Lewis, rimasto orfano, va a vivere dallo zio, uno stravagante mago... Romanzo di formazione, elaborazione del lutto, elogio della diversità: efficace nelle parti più ironiche (divertenti i bisticci tra Joe Black e Cate Blanchett), «Il mistero della casa del tempo» appare meno sicuro di sé quando bisogna fare sul serio, nonostante a dirigerlo, alla sua prima incursione nel fantasy per tutti, sia il cruento alfiere del neo-horror (ultimamente un po’ a corto di ispirazione) Eli Roth. Che, al di là di un bel gusto d’antan, qui morde con denti da latte.