Lo schiaccianoci e i quattro regni. Un avventuroso viaggio iniziatico

È di fatto un difficile, avventuroso viaggio iniziatico quello che mette in scena la Disney in questa rivisitazione del racconto di E.T.A. Hoffmann. Il viaggio di una principessa eroina, che dopo mille pericoli vissuti in un mondo «altro» torna con il bottino più grande e, per certi versi, più inaspettato: la conquista di sé. Viaggio iniziatico e percorso di formazione: due linee doc della Disney, veicolate da un personaggio perfettamente in linea con le «nuove principesse» (forti, coraggiose e indipendenti) della casa di Topolino.

Qui Clara, grazie a un regalo di Natale della mamma scomparsa, come Alice si trova catapultata in un altrove fatato e magico, minacciato nella sua armonia: sarà lei a riportare la pace nei Quattro regni.

Sontuoso e accuratissimo nell’apparato scenografico e nei costumi, a costruire una meraviglia visiva che centra senz’altro l’obiettivo, il film soffre però di una sostanziale freddezza di fondo, che quasi frena l’empatia piena con lo spettatore. Vive ed è caldo, questo sì, nei momenti di ballo (strepitosi i titoli di coda con Misty Copeland e Sergei Polunin) e quando dà libero sfogo alla musica di Čajkovskij rivisitata da James Newton Howard: lì, davvero, si vola.