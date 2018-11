Tutti lo sanno - Thriller morale tra le macerie della famiglia

E’ l’anomalia del meccanismo di un grande orologio arrugginito, il guasto che ritarda la lancetta dei secondi e fa che sia più pesante il viaggio di quella dei minuti: l’imperfezione, il crac, che sballa tutto e rende impossibile ritornare al punto partenza. Perché alla fine, nel cinema di Asghar Farhadi, restano solo quelle, le macerie: di un matrimonio, del passato, dell’anima. Gira (con soldi anche italiani: quelli della Lucky Red) in una lingua non sua un thriller morale che in realtà gli appartiene, il più internazionale degli autori mediorientali: indagando nuovamente, questa volta in terra di Spagna (insieme a Penelope Cruz e Javier Bardem), le più complesse dinamiche familiari, mandando in mille pezzi equilibri che si vorrebbero saldi e radicati, ma in verità fragilissimi.

Una festa, una notte di pioggia, una ragazzina che svanisce nel nulla: ci sono tutte le cose che funzionano al cinema in «Tutti lo sanno»: che sì, d’altra parte, è anche il film meno riuscito di un regista che ne fa solo di bellissimi, inaspettatamente incerto in alcuni incastri di sceneggiatura, a tratti scontato. La storia di Laura, che torna dall’Argentina in Spagna per partecipare al matrimonio di una delle sorelle: si balla, si ride, ci si ubriaca. Poi, il dramma: qualcuno, approfittando del caos, rapisce Irene, sua figlia.

Attraversato, anzi dilaniato, dal sospetto, «Tutti lo sanno», dopo un inizio molto fisico, energico, lascia esplodere tensioni mai davvero sopite, invidie taciute, conflitti di classe dove i vecchi, barcollanti, padroni, affrontano a muso duro i figli dei servi. C’è brace sotto la cenere e l’effetto domino è devastante: il regista iraniano è stato altrove più rigoroso, qui il genere (con quel prologo che sembra richiamare le vertigini de «La donna che visse due volte») a volte ne limita la profondità dell’azione, ma lo sguardo sulla fragilità delle relazioni umane resta severo, lucido, implacabile.