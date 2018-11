Overlord - Un film diviso tra l'horror e il war movie

Norimberga è l’urlo nella notte, Bad Robot la spettacolarizzazione del giorno (più lungo). Epurata dal progetto “Cloverfield Film Series”, la nuova produzione di J.J. Abrams diventa quindi uno stand alone con caratteristiche tutte un po’ da decifrare: war movie senza nemmeno una scena di massa, zombie movie senza zombie e horror spianato da dialoghi sul senso della guerra. Eppure, nel grido della notte abbondano le possibilità.

Difetta di sceneggiatura «Overlord», ma non di tenebra e ansia crescente. Uno script veloce, in gran parte sdoppiato dal mondo dei giochi e videogiochi, una scena d’apertura da “Salvate il soldato Ryan” e una sequenza d’azione straordinaria (il volo in paracadute), spalancano le porte all’ibrido di generi che lavora sulla Seconda Guerra Mondiale come metafora della degenerazione umana. A poche ore dal D-Day un gruppo di paracadutisti deve prendere una stazione radio tedesca nell’entroterra, trovandoci dentro mutanti e aberrazioni. Poco, se non ci scrive attorno temi e personaggi.

«Overlord» è l’idea che non basta a se stessa, il ritmo che si sacrifica alla promessa del crescendo finale, la passione che cita altri film e situazioni di genere senza distillarne le gocce narrative significanti. Un regista interessante come Julius Avery qui si adatta al contesto piazzando un paio di graffiate – notevolissime invero – accetta il ridimensionamento imposto dalle scialbe dinamiche tra il gruppo di protagonisti. Comparto horror? Sufficiente ma marginale.