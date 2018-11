Notti magiche - Il retrogusto amaro di un atto d’amore verso il cinema

Sarà anche - come dice - un atto d’amore verso una generazione di maestri e il cinema che ha prodotto, e verso quella Roma «bellissima e terribile» che ha incontrato lui quando ci è arrivato. Sarà così. Eppure «Notti magiche», l’ultimo lavoro di Paolo Virzì, ha un retrogusto amaro che più amaro non si può.

Già. Perché in fondo questa storia di tre aspiranti sceneggiatori che nell’estate di Italia 90 si trovano a Roma finalisti del Premio Solinas e vivono un mese da delirio accanto ai grandi maestri in parabola discendente (Federico, Marcello, Vittorio, Ennio…), tra grigliate kitsch in giardino, appuntamenti con produttori «alla canna del gas», notti insonni a scrivere copioni da far firmare ad altri, è di fatto la storia della progressiva disillusione di tre entusiasmi di fronte a un mondo che, visto da vicino, fa quasi paura nella sua brutalità, con tutti quei mostri a parlarsi addosso. Virzì mescola al solito toni e generi. Parte con il giallo (un’auto che vola nel Tevere, un possibile omicidio) poi vira verso la commedia dissacrante e infine si stabilizza sull’agrodolce, che rimane la cifra più vera di questo lavoro. Acuto e personale, peccato solo per la parte centrale troppo lunga.