Non è importante che nella prima sequenza Steve Carrell sia un pupazzo o un uomo in carne ed ossa, mentre viene abbattuto e combatte i soldati tedeschi indossando tacchi a spillo. Conta che abbia davanti a sé una macchina fotografica, un set attorno curato nei dettagli e, ancora una volta nel cinema di Robert Zemeckis, un mondo che si mescola ad un altro mondo. Un contrasto che funziona? No, ma forse non poteva essere altrimenti.

Film complicato sul piano percettivo, “Benvenuti a Marwen” presenta invece un’inattesa linearità narrativa: per rielaborare il trauma di un pestaggio di strada, Mark si rifugia in un mondo di bambole e plastici in cui vive le avventure di un colonnello americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Trama che si può mettere da parte, perché a Zemeckis preme piuttosto lavorare sul tema dell’autore che mette in scena i propri impulsi e fragilità. Un elemento narrativo esplicitato solo nella parte conclusiva, eppure ben presente in tutto il meta di un film che si muove ostinatamente dentro e fuori il confine della sospensione dell’incredulità.

Perfettamente a suo agio con l’espediente tecnico che mescola animazione e realtà, l’autore di “Roger Rabbit” e “Ritorno al futuro” sottovaluta le bolle di sceneggiatura e rielabora solo nel finale quegli elementi strutturali che nobilitano il racconto. Tardi per riacciuffare la commozione.