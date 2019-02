Il Primo Re - Il kolossal che racconta l'epica ferina di Romolo e Remo

Matteo Rovere è un portatore sano di follia, di quella follia che permette di sognare ma anche di rischiare in grande. Di vedere un futuro per il cinema italiano che nessuno aveva mai osato nemmeno immaginare.

Dopo «Veloce come il vento», con «Il Primo Re» è riuscito a vincere di nuovo quella sfida, questa volta ancora più ambiziosa, tirando (letteralmente) fuori dal fango un film d'autore di respiro epico, ferino e ipnotico. Siamo dalle parti di «Revenant», del naturalismo di «The New World», ma anche dell’action più carnale e sporco alla «Valhalla Rising». Come in «Apocalypto», la ricostruzione di quell’alba della civiltà è curatissima a partire dalla scelta di limitare i dialoghi e di usare il proto-latino (con i sottotitoli). La storia è quella del mito di Romolo e Remo, uniti e divisi da un destino che porterà alla fondazione di Roma, nata appunto dal sangue, dal fango. E quel sangue e quel fango ve li sentirete addosso proprio come Remo (uno strepitoso Alessandro Borghi) e Romolo (Alessio Lapice). Non si è mai visto un kolossal italiano di questi dimensioni, anche nel budget. Sì, il nostro cinema è più vivo che mai. E ha deciso di sporcarsi le mani.