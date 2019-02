La vita in un attimo

C’è chi lo chiama destino, qualcuno pensa al disegno divino: la vita è un narratore capriccioso della nostra storia, «si prende gioco di noi».

Se questo fosse (come è) il tema di partenza del film di Dan Fogelman si può dire che l’enunciazione è davvero intrigante, piena di sorprese, picchi opposti di drammi e gioie, incroci narrativi virtuosistici, battute crude, emozionanti, sempre piene di sapore. Cominci un po’ a crederci, ci speri. Bob Dylan suona intenso nella colonna sonora mentre Will sfoga con la sua disperazione per l’abbandono della moglie. E la loro storia rivive in spezzoni psichedelici incastrati in un continuo colpo di scena tra piani temporali diversi, in una New York da manuale. Potrebbe essere un gran film, magari un po’ autocompiaciuto. I problemi vengono nella seconda parte, in Spagna, quando lo svolgimento del tema richiede di tirare conclusioni «filosofiche». Ragioni commerciali vietano di prendere il non senso, anche filosoficamente inteso, come senso. I tempi si allungano in un un melò dall’estetica pubblicitaria e si finisce nel classico «Love is all you need». Peccato.