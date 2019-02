Il ritorno del (sotto)genere cyberpunk è legato a un film senza memoria, come la sua giovane cyborg protagonista.

Un film che dimentica le (irraggiungibili) vette filosofiche di «Ghost in the shell», la commovente fantascienza spielberghiana di «A.I.», i voli stereoscopici e i colori di «Avatar», nonostante Cameron sia sceneggiatore e produttore. «Alita – Angelo della battaglia» non soddisfa né gli adulti né i bambini: dove deve volare alto, si abbandona a infantilismi (e superficialità) che talvolta abbondano nel cinema di Robert Rodriguez (come nella sopravvalutata saga di «Spy kids»); dove deve tenere i piedi per terra, butta troppa carne al fuoco e perde l’equilibrio, con una sceneggiatura che si accende e si spegne di continuo.

La profondità si trova (forse) solo nel 3D, in un racconto (tratto da un graphic novel giapponese) più romantico che lirico, più adolescenziale che adulto. Del quale, a parte per gli occhioni della protagonista «digitalizzata», non si sente l’esigenza di avere un secondo episodio. Al di là delle intenzioni di regista e produttore.